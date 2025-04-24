محافظة الجيزة تتابع مشروعات التطوير بمحيط الفنادق استعدادا لافتتاح المتحف الكبير

عقد محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا للوقوف على مشروعات التطوير بمحيط الفنادق ومسارات الحركة وخطط رفع الكفاءة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يتناسب مع حدث افتتاح المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وفي إطار الاستعدادات الجارية حاليًا للافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير، وضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لضمان التكامل بين جميع الجهات وتقديم صورة مشرفة تليق بمكانة المتحف كأكبر متحف أثري في العالم وبمصر كوجهة سياحية وتاريخية عالمية.

تكاتف جميع الجهات لإنجاز الأعمال



وأكد السكرتير المساعد، على تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بأهمية تكاتف جميع الجهات لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة بما يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

حضر الاجتماع ممثلون عن محافظة القاهرة، والمتحدة للخدمات الإعلامية، ومديرية الشئون الصحية، وجهاز مدينة حدائق أكتوبر، والهيئة القومية للأنفاق، ورؤساء الأحياء والمراكز المختصة، والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بأبو رواش، والهيئة العامة للطرق والكباري، وهيئة النظافة والتجميل، وأجهزة التفتيش، وشبكات المرافق والسياحة ومياه الشرب والصرف الصحي وتوزيع الكهرباء.