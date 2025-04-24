البطولة العربية للرماية.. منافسات 75 هدف سكيت ونهائيات ضغط الهواء 10م تشعل الأجواء (صور)

انطلقت اليوم الخميس، منافسات 75 هدف سكيت لفئات الرجال والسيدات والناشئين والناشئات، حيث يتنافس الرماة على تحقيق أعلى النتائج والتأهل للأدوار النهائية، وسط أجواء حماسية في البطولة العربية للرماية وتنظيم دقيق يعكس مكانة مصر الريادية في استضافة البطولات الكبرى.

كما تشهد ميادين الرماية بالمركز الأوليمبي بالمعادي إقامة منافسات المسدس والبندقية ضغط هواء 10م، التي خاض خلالها الرجال والسيدات جولاتهم الأولى، وجاءت المنافسات قوية ومليئة بالندية، في ظل تقارب المستويات الفنية بين المشاركين، ما ينبئ ببطولة مليئة بالإثارة والتشويق خلال الأيام القادمة.

البطولة العربية للرماية

تأتي البطولة ضمن أجندة الاتحاد العربي للرماية لعام 2025، وتهدف إلى تعزيز التبادل الرياضي بين الدول العربية، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في اكتشاف المواهب ودعم المنتخبات الوطنية، استعدادًا للاستحقاقات الدولية القادمة.

ويشهد الحدث الرياضي الأبرز لهذا الموسم مشاركة نحو 300 رامي ورامية من 19 دولة عربية، هي: قطر، السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، الإمارات، المغرب، السودان، لبنان، وموريتانيا، مصر (البلد المضيف).

تقام البطولة خلال الفترة من 22 أبريل حتى 1 مايو 2025، وتُعد هذه البطولة فرصة لتعزيز التنافس العربي في رياضة الرماية، وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، مما يسهم في رفع مستوى اللعبة على الصعيد الإقليمي.

حفل افتتاح البطولة العربية للرماية



أقيم مساء أمس الأربعاء حفل افتتاح البطولة العربية للرماية، بمشاركة واسعة من 300 رامٍ ورامية يمثلون 19 دولة عربية، وذلك بحضور عدد من القيادات الرياضية والدولية والعربية، في مقدمتهم اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، والمهندس دعيج خلف العتيبي، رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية، والدكتور عبدالله غراب، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري، والأستاذ محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبداللطيف زغدي، المدير الفني للبطولة، وهيثم الملاح وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية اللواء سيد مخيمر، والعميد اسلام علي، والاستاذ اسلام غنيم.

أعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية عن سعادته باستضافة مصر لهذا الحدث العربي الكبير، واصفًا البطولة بأنها "نموذج حي للوحدة العربية في مجال الرياضة، وتعكس روح التعاون والتقارب بين الشباب العربي".

وأشاد حسني بالتعاون المثمر مع الاتحاد العربي للرماية برئاسة المهندس دعيج العتيبي، معتبرًا إياه "العمود الفقري" لتطوير اللعبة في الوطن العربي، كما ثمن الدور البارز الذي يلعبه الاتحاد العربي للرماية في دعم البطولات وتعزيز التعاون بين الاتحادات العربية.

وأضاف: "نحن فخورون باستضافة هذه البطولة، ونتطلع إلى تقديم نسخة متميزة تليق باسم مصر وتسهم في رفع مستوى التنافس وتبادل الخبرات بين الرماة العرب".

تفاصيل البطولة

ويشارك في البطولة رماة من 19 دولة عربية هي: مصر (البلد المضيف)، الكويت، قطر، السعودية، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، الإمارات، المغرب، السودان، لبنان، وموريتانيا.

وتستمر المنافسات حتى 1 مايو المقبل، حيث تُقام فعاليات البندقية والمسدس ضغط الهواء على ميادين المركز الأوليمبي بالمعادي، فيما تُجرى مسابقات الخرطوش على ميادين نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر.

وتحظى البطولة بمكانة خاصة على أجندة البطولات العربية لما تمثله من فرصة لتبادل الخبرات واكتشاف المواهب، فضلًا عن كونها محطة مهمة للاستعداد للاستحقاقات الدولية القادمة، وسط توقعات بمستوى فني مرتفع يعكس التحضيرات الجادة للمنتخبات المشاركة.