لياو ليتشيانج: الاقتصاد الصيني يحقق نموا قويا بنسبة 5.4%

أكد السفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانج أن الاقتصاد الصيني واصل مسيرته التنموية الناجحة، محققا نموا بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك خلال كلمته في "منتدى هونغتينغ - حوار القاهرة".

وأوضح السفير لياو أن "الصين تظل قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي، حيث ساهمت بنحو 30% في النمو العالمي خلال العام الماضي، بإضافة حوالي 900 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي العالمي".

وأضاف السفير الصيني أن "بلاده تمتلك مقومات تنموية قوية تشمل سوقا استهلاكية ضخمة تضم 1.4 مليار مستهلك، وسلسلة صناعية متكاملة، وقوى عاملة عالية الكفاءة، ما يمكنها من مواجهة أي تحديات اقتصادية عالمية".