السبت.."القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم ملتقى توظيف "إيد في إيد" بمركز شباب الجزيرة

ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع روتاري مصر ممثلة في لجنة ذوي الإعاقة، ووزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات السبت المقبل.

ملتقى توظيف "إيد في إيد" للأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي بمركز شباب الجزيرة، من الساعة 11 صباحًا حتى الـ 9 مساءًا.

وسيُقام على هامش الملتقى معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ورش تدريبية توعوية للمشاركين في الملتقى حول قضايا الإعاقة، إلى جانب ورش تدريب على أساسيات لغة الإشارة.

في سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الملتقى يأتي في إطار جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، وإتاحة المزيد من فرص العمل في الجمهورية الجديدة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ايمان كريم: الملتقى يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب من ذوي الإعاقة

أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الملتقى يأتي في إطار جهود المجلس لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة إقتصاديًا، لافتة أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب من ذوي الإعاقة في قطاعات مختلفة، ورفع وعي المجتمع حول مدى أهمية وضرورة التوظيف لهذه الفئة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الورش التدريبية والتأهيلية المتنوعة التي ستُقام على هامش هذا الملتقى، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح عدد من العاملين من ذوي الإعاقة لتحفيز أقرانهم على العمل.