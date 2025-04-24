استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 24 أبريل 2025 عيد تحرير سيناء وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور لتجارة الجملة، حيث يتراوح سعر الطماطم بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلو، في حين تراوح سعر البطاطس بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو.

وجاءت الأسعار كالتالي

أسعار الخضراوات اليوم

تراوحت أسعار الطماطم بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلو

تراوحت أسعار البطاطس بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو

تراوحت أسعار البصل الأبيض بين 4 إلى 7 جنيهات للكيلو

تراوحت أسعار البصل الأحمر بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو

تراوحت أسعار الكوسة بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو

تراوحت أسعار الفاصوليا بين 12 إلى 22 جنيها للكيلو

تراوحت أسعار الباذنجان البلدي بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو

تراوحت أسعار الفلفل الرومي البلدي بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو

تراوحت أسعار الخيار البلدي بين 8 و11 جنيها للكيلو

تراوحت أسعار البسلة بين 11 إلى 15 جنيها للكيلو

تراوحت أسعار السبانخ بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو

تراوحت أسعار القلقاس بين 12 إلى 15 جنيها للكيلو

تراوحت أسعار الثوم بين 18 إلى 35 جنيها للكيلو

تراوحت أسعار البنجر بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو



أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 18 إلى 20 جنيها للكيلو

سجل سعر البطيخة الواحدة وزن من 4 لـ6 كجم في سوق العبور للجملة بين 30 و50 جنيها.

تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 12 إلى 18 جنيها للكيلو

تراوح سعر اليوسفي بين 21 إلى 37 جنيها للكيلو

سجل سعر عنب مستورد أصفر 120 جنيها للكيلو

سجل سعر عنب مستورد أسود 120 جنيها للكيلو

تراوح سعر تفاح جولدن بين 40 و80 جنيها للكيلو

تراوح سعر كيلو جوافة بين 16 إلى 24 جنيها

تراوح سعر كانتلوب بين 11 إلى 17 جنيها للكيلو