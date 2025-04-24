السفير الصيني: التبادل التجاري مع مصر 17.4 مليار دولار ونستهدف المزيد

كشف السفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانج عن تطور ملحوظ في العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 17.4 مليار دولار عام 2023، بنمو 10% مقارنة بالعام السابق.

وأشار السفير خلال مشاركته في "منتدى هونغتينغ - حوار القاهرة" إلى أن "الصين حافظت على موقعها كأكبر شريك تجاري لمصر للعام الثالث عشر على التوالي، كما بلغت الاستثمارات الصينية التراكمية في مصر 9 مليارات دولار بنهاية العام المالي 2023 /2024".

ولفت الدبلوماسي الصيني، إلى وجود أكثر من 2000 شركة صينية أو مشتركة تعمل في السوق المصرية، مؤكداً أن "الجانبين يعملان على تعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، ونتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات تمهيداً للقمة الصينية العربية المزمع عقدها العام المقبل".