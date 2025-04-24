السفير الصيني بالقاهرة: الجبال لا تعيق الأنهار.. وبكين تواصل مسيرة التقدم

الخميس 24/أبريل/2025 - 12:35 م

عبر السفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانج عن إصرار بلاده علي مواصلة مسيرتها التنموية رغم كل التحديات بقوله "الجبال لا تعيق الأنهار"، وذلك خلال كلمته في "منتدى هونغتينغ - حوار القاهرة".

وأكد السفير الصيني، أن "التحديث الصيني النمط أصبح تياراً لا يقاوم، وأن بلاده ستواصل دعمها للتجارة الحرة والتنمية المشتركة، رغم محاولات بعض القوى عرقلة تقدمها من خلال الحروب التجارية والجمركية".

لا تستطيع الجبال وقف جريان الأنهار

وأضاف لياو: "كما لا تستطيع الجبال وقف جريان الأنهار، فإنه لا يمكن لأي عراقيل أن توقف مسيرة التقدم الصيني أو تعيق تعاوننا مع مصر والعالم"، مشيراً إلى أن الصين ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لبناء نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة وإنصافاً".

وشدد السفير على أن "الصين ترفع راية السلام والتعاون المشترك، وتدعم بقوة التعددية القطبية في العلاقات الدولية، بما يخدم مصالح جميع الدول وخاصة النامية منها".