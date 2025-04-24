إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الشروع في قتل شاب بالساحل

أمرت نيابة الساحل بإحالة عاطلين بتهمة الشروع في قتل شاب بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الساحل الي محكمة الجنايات.

استعراض القوة وحيازة سلاح أبيض

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه م. ح وكان ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى مادي به.

الشروع في قتل شاب



واسندت النيابة العامة تهم الشروع في قتل شاب و حيازة و احرزا سلاح أبيض وأدوات اعتداء عبارة عن سكين وشومة وتعدوا بتلك الأدوات على المجنى علي سالف البيان لفرض السطوة عليه وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر.



اعترافات المتهمين



واعترف المتهمون خلال التحقيقات بأن خلافات الجيرة هي السبب في الواقعة، وذلك اثر لعب الأطفال، بيَّت الطرف الأول النية وعقدا العزم على إيذاء الأخير وفي سبيل ذلك أعدا سلاحا أبيض وأدوات اعتداء سالفة البيان .



وقال المتهمان أنهما توجها إلى المكان الذي أيقنا سلفاً تواجد المجني عليه به وما أن ظفرا به حتى كالا له عدة ضربات بالأدوات إحرازهما سالفة الذكر فاحدثوا اصابته التي تم تداركها بالعلاج والتي اسفرت عن اصابته بعاهة مستديمة تمثلت في عجز بنسبة 5% بيده اليمني .

بلاغ نشوب مشاجرة في الساحل



وتلقي قسم شرطة الساحل بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط مصاب وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفوا ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.