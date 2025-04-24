يشارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، في فعاليات النسخة الخامسة للأولمبياد الرياضى لشباب المحافظات الحدودية بشمال سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وشباب المدارس والجامعات بالمحافظات الحدودية.

تعظيم المشاركة في مجال العمل الشبابي والرياضي

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية نحو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بشكل عام، والاهتمام بأبناء المحافظات الحدودية بشكل خاص من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية والشبابية، مع تعظيم المشاركة فى كافة المجالات وخاصة في مجال العمل الشبابي والرياضي.

وزير الشباب ومحافظ مطروح يتفقدان معرض منتجات تمكين الشباب

وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظي مطروح وجنوب سيناء على هامش أولمبياد المحافظات الحدودية النسخة الخامسة العريش ٢٠٢٥، بحضور الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، وعدد من وكلاء وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات، معارض تمكين الشباب.

وزير الشباب ومحافظ مطروح يشيدان بمنتجات معارض تمكين الشباب

وأشاد الحضور بمنتجات معارض تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، والتى تأتى بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة وبمشاركة عدد من تلاميذ المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية، بهدف زيادة قاعدة الممارسة الرياضية، وبما يضمن تمثيل أبناء المحافظة في العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة واكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها.

محافظ مطروح يشارك في أولمبياد المحافظات الحدودية بشمال سيناء

IMG-20250424-WA0009

IMG-20250424-WA0010

IMG-20250424-WA0011

IMG-20250424-WA0012

IMG-20250424-WA0013

IMG-20250424-WA0014

IMG-20250424-WA0016

IMG-20250424-WA0015