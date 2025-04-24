وزير خارجية فرنسا يزور الكويت ضمن جولة إقليمية

يوقع وزير الخارجية الفرنسي،جان نويل بارو، خلال زيارته اليوم الخميس للكويت اتفاقيات ووثائق بهدف تعزيز الشراكة الفرنسية الكويتية في قطاعات الدفاع والطاقة.

وذكرت الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الزيارة إلى الكويت ستكون فرصة لمواصلة الحوار مع السلطات السياسية الكويتية بشأن العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأمن الإقليمي، والمؤتمر الدولي بشأن القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية في شهر يونيو المقبل، وأيضا مناقشة التحضير لمؤتمر بغداد الثالث للاستقرار الإقليمي.

وخلال زيارته يلتقي بارو بولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وذلك في إطار جولة إقليمية استهلها بالأمس بالعراق، ثم يتبعها بدول خليجية أخرى، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، ونظيره الكويتي عبدالله علي اليحيا، والسيدة نورة الفصام وزيرة المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار، فضلا عن مسؤولين آخرين.

كما يُقام حفل استقبال مع عدد من أعضاء الجالية الفرنسية بالكويت، وذلك قبل أن يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة.

ويرافق الوزير الفرنسي وفد اقتصادي من مسؤولي صناديق وشركات استثمارية فرنسية، حيث سيلتقي بوزيرة المالية والمدير العام لصندوق الثروة السيادية الكويتي (هيئة الاستثمار الكويتية) لبحث فرص الاستثمار بين الكويت وفرنسا، وسيجري مناقشات مع وزراء مسؤولين عن قطاعي الطاقة والبنية التحتية.