هدى الإتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. صور

شاركت الفنانة هدى الإتربي جمهورها صور جديدة خلال قضائها عطلة صيفية في مدينة كان الفرنسية.

وظهرت هدى بالمايوه على شاطئ مدينة كان عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" وكتبت تعليقا على الصورة:"سلام".

وشاركت هدى مؤخرا في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل «العتاولة 2» الذي قد شارك فيه العديد من النجوم مثل أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، هدى الإتربي، نسرين أمين، وغيرهم، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

في الموسم الثاني، يجد (نصار) نفسه في محنة كبيرة عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض خطير يحتاج علاجه الملايين، مما يدفعه للتعاون مجددًا مع (خضر) والعمل لصالح (عيسى الوزان)، لمواجهة عدو جديد وغير متوقع.

وفاة خطيبها المنتج

وروت هدى الإتربي مؤخرا قصة انفصالها عن خطيبها الذي كان منتجًا شهيرًا، قبل أسبوع فقط من حفل زفافهما.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «العرافة» الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة «النهار»، إن كل شيء كان جاهزًا للزفاف، لكنهما انفصلا بسبب عدم تصالحه مع فكرة الزواج من ممثلة رغم أنه كان منتجًا شهيرًا.

ونوهت بأنها تعرضت لحالة اكتئاب حاد جعلها تبتعد عن العمل في مجال الفن لمدة سنة، وذلك قبل أن يتزوج خطيبها السابق، مؤكدة أن الأدوية التي كانت تحصل عليها بسبب الاكتئاب أحدثت لها مشكلات صحية وأجرت عملية كبيرة بعد زيادة وزنها.

وتحفظت الإتربي عن كشف هوية هذا الشخص لا سيما أنه غير موجود على قيد الحياة.

لقب قنبلة الجيل

وتتطرق لقاء هدى الإتربي مع الإعلامية بسمة وهبة أيضا، إلى تعمدها تصدر "التريند"، واشتهارها بلقب دينا رفارف، وقنبلة الجيل، في مسلسل "العتاولة"، الذي عُرض الجزء الأول منه في رمضان قبل الماضي، وهذا العام استكمل فريق العمل نجاحه بالجزء الثاني.



وعلقت هدى على الأمر قائلة:"لماذا أصبح الجمال والجسد عائقًا أمام نجومية الفنانة، بينما كانت هذه المقاييس معيارًا أساسيًا في الماضي؟ لماذا أصبح الجمال اتهامًا؟"، وأكدت أنها ممتنة لجمالها، معتبرة إياه نعمة من الله، لكنها تطمح لأن يتم تقديرها بناء على أدائها الفني وليس مظهرها فقط.