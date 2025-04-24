افتتح الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، المعرض الفني “رُؤى تشكيلية” الذي نظمته كلية التربية النوعية، والذي يعكس إبداعات طلاب قسم التربية الفنية في مجالات الفنون التشكيلية المتنوعة من رسم وتصوير ونحت وتصميم.

النجار: معرض رؤى تشكيلية يمثل تجسيدًا بصريًا لرؤى الطلاب الفنية ومهاراتهم

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى أن المعرض يمثل تجسيدًا بصريًا لرؤى الطلاب الفنية ومهاراتهم التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم الأكاديمية، مؤكدًا أن الفنون التشكيلية تمثل أحد الأسس الهامة لتنمية الذوق العام وتطوير الثقافة البصرية للمجتمع، مشيدًا بدور المعرض في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم واظهار إبداعاتهم الفنية كفنانين مبدعين وفتح الآفاق المشجعة لإبداعاتهم الفنية.

جامعة مطروح تحرص دائمًا على دعم الأنشطة الثقافية والفنية

وأضاف الدكتور النجار أن جامعة مطروح تحرص دائمًا على دعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تساهم في تطوير مهارات طلابها، ونحن فخورون بما أنجزه طلاب قسم التربية الفنية من أعمال متميزة، والتي تعكس قدراتهم الإبداعية العالية.

نائب رئيس جامعة مطروح يشيد بمستوى محتويات المعرض

رافق رئيس الجامعة في افتتاح المعرض الدكتور محمود عباس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي عبر عن إعجابه بمستوى الأعمال الفنية المعروضة، مشيرًا إلى أن المعرض يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الطلاب في تطوير مهاراتهم الفنية.

وفي ختام المعرض، قدم الدكتور مصطفى النجار الشكر للدكتورة هالة الاطرش، والدكتور حامد جبريل، مشرف المعرض، والأساتذة اعضاء هيئة التدريس المشرفين على الأعمال الفنية على دورهم الفاعل في توجيه الطلاب وتحفيزهم وتشجيعهم على الإبداع.

رئيس جامعة مطروح: الأنشطة الفنية تساهم في خلق بيئة تعليمية ملهمة

وأكد رئيس الجامعة على أن جامعة مطروح ستظل ملتزمة بدعم وتطوير الأنشطة الفنية التي تساهم في خلق بيئة تعليمية ملهمة، وتخرج جيلًا قادرًا على التأثير في المجتمع من خلال إبداعاته الفنية.

رئيس جامعة مطروح يفتتح معرض “رُؤى تشكيلية” ويشيد بإبداعات طلاب التربية الفنية

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