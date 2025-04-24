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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة سيدة صدمتها سيارة في الشرابية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صرحت نيابة الشرابية بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق في منطقة الشرابية عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بلاغ حادث تصادم بالشرابية

وكان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق محل البلاغ، اصطدمت بها سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابتها إصابة بالغة أودت بحياتها، في حين لاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث.

وكشفت التحريات أن المجني عليها توفيت نتيجة إصابتها بكسور متفرقة وكسر بالجمجمة والأضلاع، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

أثناء عبوره الطريق إجراء التحريات اصابة بالغة اصطدمت