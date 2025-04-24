إلهام شاهين تهنئ بزفاف ليلى زاهر: ليلة رائعة بحضور كل أهل الفن

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة الفنانة ليلى أحمد زاهر بزواجها من الفنان والمنتج هشام جمال، وشاركت الجمهور مجموعة من الصور التي جمعتها بنجوم الفن خلال حفل الزفاف الذي أقيم مساء أمس الأربعاء.

وكتبت إلهام تعليقا على الصور: "ألف مبروك لصديقى الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى .. فرح ابنتهما الجميلة ليلى وهشام جمال .. مبروك للعروسين ليلى وهشام .. ربنا يسعدكم ونفرح بولادكم .. فرح جميل وليلة رائعة بحضور كل أهل الفن .. ربنا يجمعنا دايما على خير وفرح".

وجاء حفل زفاف ليلى وهشام بحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم يسرا، ليلى علوي، عبير صبري، أشرف عبد الباقي، محمد حماقي، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، أحمد السعدني، درة وغيرهم.



آخر أعمال إلهام شاهين

وشاركت إلهام شاهين في مسلسل" سيد الناس" والذي عرض في رمضان 2025 الماضي، وهو من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوان ، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم.