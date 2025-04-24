علاء عابد: ذكرى تحرير سيناء رمز للفخر والعزة والانتصار

هنأ النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة، وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، تلك الذكرى الخالدة التي تمثل رمزًا للفخر والعزة والانتصار على قوى العدوان.

رمز للتنمية والبناء

وقال النائب علاء عابد، إن هذه المناسبة الوطنية العظيمة تعكس الإرادة القوية للشعب المصري وقواته المسلحة التي سطرت أروع ملاحم التضحية والفداء من أجل استعادة كل شبر من أرض الوطن، مشيرًا إلى أن سيناء لم تكن فقط ساحة معركة للتحرير، بل تحولت اليوم إلى رمز للتنمية والبناء تحت قيادة سياسية حكيمة.

دعم مستقبل التنمية المستدامة



وأشاد رئيس نقل النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية سيناء وتعميرها، من خلال إطلاق المشروعات القومية العملاقة في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والتعليم والصحة والزراعة، وربطها بجميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز الأمن القومي ويدعم مستقبل التنمية المستدامة في المنطقة.

وأكد النائب علاء عابد، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في وجدان كل مصري، وتجدد فينا العزيمة للحفاظ على وحدة الوطن، والعمل بروح الانتصار لتحقيق المزيد من الإنجازات.

