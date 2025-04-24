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الخميس 24 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بضرب سيدة داخل مطعم بمدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  من القبض على المتهم بصفع سيدة داخل مطعم شاورما شهير بعد نشر السيدة مقطع فيديو بالواقعة وتقديمها بلاغا ضد الشاب بمدينة نصر .

الأجهزة الأمنية ترصد الحادث

كانت  رصدت أجهزة أمن القاهرة مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي متضمنا قيام شاب بصفع سيدة على وجهها فجأة داخل مطعم شهير، وبالتزامن مع ذلك حررت سيدة محضرا اتهمت فيه زميلها بالعمل بصفعها على وجهها.

وقالت السيدة التي تعمل بأحد المطاعم في القاهرة، أنها أثناء تواجدها في مقر عملها وفي غياب زميلها المتهم كونه يوم إجازته فوجئت به يدخل المطعم فجأة ويقوم بصفعها والتعدي عليها بالضرب على خلفية خلافات قديمة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على الشاب المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أحد المطاعم أجهزة الأمن التعدي عليها الشاب القبض المتهم بضرب