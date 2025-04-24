رئيس مجلس الشيوخ ينعى النائب ثروت فتح الباب

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية.

رئيس مجلس الشيوخ ناعيا النائب ثروت فتح الباب: قدم مسيرة حافلة بالعطاء

وقال رئيس مجلس الشيوخ: “بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله، النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى رسالته وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والجهد الدؤوب والاخلاص لقضايا وطنه”.

وتابع رئيس الشيوخ: "ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويذكر أن النائب تعرض لوعكة صحية بعد انفجار شريان فى المخ، واصطدم بسيارة أخرى، وتم نقله على الفور إلى مستشفى شربين العام، وتم نقله عقب ذلك إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة بالعناية المركزة.