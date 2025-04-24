موعد مباراة منتخب الكرة النسائية للصالات وأنجولا والقناة الناقلة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه سيتم بث مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات للسيدات، والمقامة بدولة المغرب 2025، عبر قناة CAF TV، القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة الصالات على يوتيوب، كما سيتم إذاعتها عبر قناة الرياضية المغربية .

وكانت قد انطلقت البطولة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 22 أبريل ، وستتنافس الفرق الثمانية المشاركة ليس فقط على اللقب القاري، بل أيضًا على أحد البطاقتين المؤهلتين لكأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA، التي ستُقام في الفلبين في الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2025.

مباراة منتخب الكرة النسائية للصالات وانجولا

ويواجه اليوم الخميس الموافق 24 أبريل، المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية، نظيره منتخب أنجولا، وذلك في مباراته الافتتاحية ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا المقام في دولة المغرب.

حيث يسعى المنتخب الوطني بقيادة نادر رشاد المدير الفني للمنتخب الوطني، بالفوز على منافسه خلال المباراة وخلق مباراة جيدة، بهدف الوصول لنصف نهائيات البطولة.

ويلتقي المنتخبان على صالة مولاي عبد الله ببطولة كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 9 منتخبات، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا.