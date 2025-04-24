وزير الشباب والرياضة يصل العريش لحضور افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وتحديدا لمقر ديوان عام المحافظة.

وكان في استقبال وزير الرياضة، اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.

افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية

ووصل وزير الرياضة إلى العريش قادما من القاهرة وذلك بعد جولته المكوكية والتي نفذها الوزير في مدينة حلايب وشلاتين وتبعها زيارته اليوم إلى محافظة شمال سيناء لحضور افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية والتي تنفذ فاعليتها اليوم ويشارك فيها أكثر من محافظة وأكثر من لعبة فردية وجماعية وبمشاركة 1500 مشترك.

إجراء قرعة إلكترونية

وعقب استقبال أفواج أبناء المحافظات الحدودية بشمال سيناء قامت مديرية الشباب والرياضة بعمل القرعة الإلكترونية لأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية النسخة الخامسة بحضور وكلاء وزارة المحافظات الحدودية.

تناول الاجتماع كافة الجوانب الفنية واللوجستية الخاصة بالتنظيم، بما يشمل تجهيزات البنية التحتية الرياضية، والإقامة، والتأمين، لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق.

الاندماج الكامل بين الشباب من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة

في هذا السياق، أكد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تحقيق الاندماج الكامل بين الشباب من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تستهدف الشباب بكافة المحافظات وخاصة في المحافظات الحدودية.

تنمية روح الولاء لدى الشباب

ولفت وزير الرياضة إلى أن إقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية بالمحافظات الحدودية تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالمحافظات الحدودية تنميتها فى كافة المجالات، وتنمية روح الولاء والانتماء والمهارات واكتشاف الذات والفرص المحيطة لشباب المحافظات الحدودية، ذلك وفقًا لاستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030.