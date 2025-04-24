محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ43 لأعياد تحرير سيناء

بعث المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 43 لأعياد تحرير سيناء جاء فيها : يسعدني ويشرفني أن أرفع لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء الشرقية أسمى آيات التهاني القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء والتي تأتي ذكراها العظيمة تخليداً لانتصارات الإرادة المصرية وتمسكها بكل شبر من أرضها الغالية .

وبهذه المناسبة الوطنية ذكرى انتصارات قواتنا المسلحة الباسلة الذين سطروا بدمائهم الذكية ملاحم بطولية رفعت رأس مصر عالياً ، نتوجه للمولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يبارك الله جهودكم المخلصة وأن يوفقكم لما فيه الخير والتقدم والازدهار، ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدما نحو مسيرة الإصلاح والتنمية وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها .

تهنئة وزير الدفاع بذكري تحرير سيناء

كما بعث محافظ الشرقية ببرقيات تهنئة مماثلة للفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، وكبار قادة الجيش والأفرع الرئيسية وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل وللشعب المصري العظيم داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء .

محافظ الشرقية يهنئ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

ووجه المحافظ التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 43 لأعياد تحرير سيناء للقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجموع المواطنين من أبناء المحافظة وأسر الشهداء امتناناً وعرفاناً بما قدموه من أجل إعلاء كلمة الحق مضحين في سبيل ذلك بأرواحهم ودمائهم الطاهرة في أروع صور العطاء في سبيل الله والوطن.