رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى تحرير سيناء

بعث الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، تلك المناسبة الوطنية التي تجسد أعظم صور الفداء والبطولة في تاريخ الوطن، وتؤكد قدرة الشعب المصري على استرداد حقوقه مهما طال الزمن.

نص تهنئة رئيس جامعة قناة السويس للرئيس السيسي

وقال الدكتور ناصر مندور في برقيته:

"يسرني بالأصالة عن نفسي، بالنيابة عن أسرة جامعة قناة السويس، أن أرفع لفخامتكم أسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة عيد تحرير سيناء، هذه الذكرى الغالية التي أعادت للوطن جزءًا عزيزًا من أرضه الطاهرة، وتُعد رمزًا للكرامة والعزة الوطنية".

وأكد رئيس الجامعة أن ذكرى الخامس والعشرين من ابريل لا تقتصر على استرجاع الأرض، بل تُمثل أيضًا انطلاقة حقيقية نحو بناء المستقبل، مشيرًا إلى أن سيناء التي كانت ميدانًا للمعركة أصبحت اليوم ساحة للبناء والتنمية، تحت قيادة حكيمة لا تدخر جهدًا في استكمال مسيرة التقدم وبناء الجمهورية الجديدة.

واختتم الدكتور ناصر مندور برقيته بالدعاء أن يعيد الله هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والرخاء، سائلًا الله أن يُديم على الوطن نعمة الاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة.