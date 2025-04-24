اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا وتوقعات بسقوط أمطار

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس في مصر، حيث يشهد ارتفاع في درجات الحرارة نهارا، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلا في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



أمطار على مناطق متفرقة

كما يشهد اليوم الخميس ، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.





درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 18 درجةوعلى، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمي والصغرى 18 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمي والصغرى 24 درجة .