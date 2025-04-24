لبنان يحصل على قرض من البنك الدولي بـ250 مليون دولار

قالت وزارة المالية اللبنانية، إن البنك الدولي منح لبنان قرضا بقيمة 250 مليون دولار يهدف إلى المساعدة في تخفيف انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تفاقم بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي لبنان، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الخميس.

نقص حاد في الوقود المستورد

وحتى قبل العدوان، كان لبنان يعاني لسنوات من نقص حاد في الوقود المستورد وضعف البنية التحتية.

لكن البنك الدولي قال في أعقاب العدوان إنه سيحتاج إلى نحو 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.

وقال لبنان في وقت سابق إنه حصل على موافقة أولية لزيادة قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار إلى 400 مليون دولار بدلا من 250 مليون دولار.

ويعد القرض جزءا من برنامج إعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، على أن يأتي باقي التمويل من المساعدات الدولية.