جامعة بنها تحصد 17 ميدالية فى المهرجان الترويحي بجامعة حلون

حصدت جامعة بنها 17 ميدالية فى المهرجان الترويحي الذى نظمته جامعة حلون بمشاركة جامعات بنها والمنوفية والزقازيق وحلوان.

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة والدكتور جيهان عبدالهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

دعم جميع الطلاب المتميزين

ووجه الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة للطلاب الفائزين، مؤكداً على دعم جميع الطلاب المتميزين للمشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة.

تقديم الدعم لذوي الهمم

كما أكد "الجيزاوي" حرص جامعة بنها على تقديم الدعم والرعاية لأبنائها من طلاب ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة فى مختلف المجالات لما يمثلونه من قدوة لزملائهم من طلاب الجامعة.