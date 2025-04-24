وزير الزراعة يجتمع بمجلس إدارة المرصد بتشكيله الجديد لوضع خطة عمل المرحلة القادمة

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فاعليات الدورة الثانية والثلاثون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بالعاصمة التونسية وكذلك أول اجتماع لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بتشكيلة الجديد بعد انتهاء فعاليات الدورة السابعة للجمعية العمومية، والتي شهدت استعراضًا شاملاً لما تم إنجازه خلال الفترة من 2020 إلى 2025، كما شهدت تجديد الثقة بجمهورية مصر العربية لرئاسة مجلس إدارة المرصد للفترة الجديدة 2025–2029.

وفي كلمته أعرب "فاروق" عن اعتزازه بإعادة انتخابه لرئاسة المرصد وأكد انها أيضا مسؤولية نلتزم بها.

كما أُعرب عن تقديره لجميع الدول الأعضاء على دعمهم المستمر، وتقدم بالتهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم.

تحقيق أهداف المرصد الاستراتيجية

وقال وزير الزراعة، إن مجلس الإدارة يُعد الركيزة الأساسية في توجيه بوصلة المرصد نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتعزيز حضوره الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، ومتابعة تنفيذ المشروعات النوعية في مجالات مكافحة التصحر، والإدارة المستدامة للموارد، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب منا جميعًا مزيدًا من التنسيق والتكامل، ليس فقط لمواصلة ما بدأناه، بل وللارتقاء بدور المرصد كمظلة حقيقية للعمل البيئي الجماعي في منطقتنا. مع التأكيد على أهمية تفعيل أدوات الحوكمة، وتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز الشراكات مع المانحين والهيئات الدولية.

وقال وزير الزراعة: “إننا اليوم نبدأ فصلًا جديدًا في مسيرة المرصد، وعلينا مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، وأن نعمل بروح الشراكة والمسؤولية لتوسيع نطاق تأثير المرصد وتعزيز مكانته كمؤسسة إقليمية رائدة في دعم التنمية المستدامة في مناطقنا الجافة وشبه الجافة”.

فاروق يدعو الأعضاء إلى مواصلة دعمهم للمرصد

ودعا "فاروق" جميع الأعضاء إلى مواصلة دعمهم للمرصد سواء عبر المساهمات المالية المنتظمة أو من خلال المشاركة الفاعلة في تنفيذ البرامج والمبادرات الإقليمية، مع العمل على استقطاب شركاء جدد يساهمون في تنويع مصادر الدعم الفني والمالي.

وفي ختام كلمته، أكد "فاروق" أن مجلس الإدارة بتشكيله الجديد سيعمل بروح الفريق الواحد وبثقة متبادلة لتحقيق الأهداف المشتركة، مسترشدًا برؤية استراتيجية مرنة وشاملة والعمل من أجل مستقبل أكثر استدامة لمنطقتنا وشعوبنا.

وكان وزير الزراعة عقب اعادة انتخابه عقد اجتماعا مع مجلس إدارة المرصد بتشكيله الجديد كما عقد اجتماعا مع العاملين في المرصد بحضور الأمين العام د نبيل بن خطرة.

كما التقى كذلك بأعضاء الوفد المصري وذلك لوضع رؤية عمل للمرحلة القادمة وذلك بحضور د حسام شوقي رئيس مركز بحوث والدكتور سامى ابورجب المنسق الوطني التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل بجمهورية مصر العربية.

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