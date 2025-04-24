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الخميس 24 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وعودة الطقس إلى طبيعته

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من اليوم الخميس  24 أبريل حتى الثلاثاء 29 أبريل، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد،  ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

أمطار خفيفة

ويشهد اليوم الخميس، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. 

نشاط رياح 

ونشاط  رياح على  مناطق من السواحل الشمالية  قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق. 

درجات الحرارة المتوقعة 

وأضافت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 _ 27 درجة، والصغرى 16_18 درجة وجنوب الصعيد من 34 _43 درجة، والصغرى من 18_ 24 درجة. 

طقس مصر

وأضافت الأرصاد أنه من غد الجمعة 25 أبريل إلى الثلاثاء 29 أبريل، يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد  على فترات متقطعة. 

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