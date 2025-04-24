موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة

ينتظر عشاق المستديرة، المباراة القوية التي تجمع بين فريق القلعة البيضاء والنسور، حيث يلتقي كلا من فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي في ثالث جولات المراحلة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز "مجموعة حسم اللقب".

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الموافق الأول من مايو المقبل في الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

نقاط الزمالك والمصري

ويحتل الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيأتي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الدوري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وأقيم الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة في انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.