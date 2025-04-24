الصحة: افتتاح 28 عيادة لصحة الرئة وفحص 35 ألف مواطن بمستشفيات الصدر بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 35 ألفا و82 مواطنا ضمن مبادرة صحة الرئة بعيادات المبادرة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، يأتي ذلك ضمن حرص الوزارة على تطوير الخدمات المقدمة بمبادرة صحة الرئة والتى تم إطلاقها فى نوفمبر 2022 تزامنا مع انعقاد المؤتمر العالمى للمناخ.

مستشفيات الصدر

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم افتتاح 26 عيادة جديدة لصحة الرئة بمستشفيات ومستوصفات الأمراض الصدرية بمختلف محافظات الجمهورية وهى (أسوان - أسيوط - الجيزة - الزقازيق - السويس - العباسية - الفيوم - المحلة - المعمورة - المنصورة - المنيا - إمبابة - دكرنس - دمنهور - دمياط - سوهاج - شبين الكوم - صدر بنها – طنطا- قنا - كفر الشيخ - كوم الشقافة - مستوصف صدر المعمورة - مستوصف صدر حلوان- منوف- مستشفى الأمراض التنفسية بالعاشر من رمضان ).

الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة

وأكد "عبد الغفار"، أنه تم تزويد العيادات الجديدة بأجهزة قياس وظائف التنفس للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة مثل الربو الشعبى والسدة الرئوية وأورام الرئة وإعطاء الإرشادات الصحية للتوعية بالأمراض المزمنة وإعطاء التوعية والإرشادات للوقاية والممارسة الصحية لتجنب حدوث المضاعفات المرضية الخطيرة، والتوعية بطرق الحفاظ على سلامة المرضى.

ومن جانبه قال الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، إنه في حال ثبوت إصابة بعض الحالات بالسدة الرئوية، أو الربو الشعبي، وأورام الرئة وغيرها من الأمراض الصدرية سواء كانت بسيطة، أو متوسطة، أو حرجة، يتم توجية الحالة إلى مستشفى الصدر بالمحافظة لتقييم وظائف التنفس وتقديم الخدمة الطبية اللازمة والعلاج، لافتاً إلى استمرار متابعة المرضى عن طريق الهواتف الشخصية بعد استقرار الحالة وخروجها من المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية.

العلاج بالأكسجين

ومن جانبه ذكر الدكتور وجدي أمين مدير عام الادارة العامة الأمراض الصدرية، أنه فى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار بتخفيف العبء عن مرضى الصدر وخاصة مرضى التليفات الرئوية الذين يعانون من نقص الأكسجين ويحتاجون الى العلاج بالأكسجين بالمنزل فقد تم عمل مبادرة لتزويد المرضى بمولدات الأكسجين التى يحتاجون اليها بعد عمل تقرير طبى بالحالة المرضية وتم خلال الفترة من مايو حتى نهاية ديسمبر 2024 توزيع عدد 433 جهاز على المرضى حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

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