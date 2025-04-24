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الخميس 24 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لتطوير الكرة النسائية.. الاتحاد المصري يبدأ في تنفيذ بروتوكول تعاون مع باريس

منتخب الناشئات
منتخب الناشئات
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ينطلق اليوم الخميس، معسكر منتخب مصر الوطني للناشئات تحت 20 عامًا، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة باريس الدولية.

حيث سيتم إقامة المعسكر في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر على أن يتم إعداد اللاعبات المشاركة في المعسكر للسفر إلى فرنسا، وذلك للانتظام في معسكر تدريبي مغلق بالعاصمة الفرنسية.

موعد معسكر باريس المغلق

وينطلق معسكر باريس التدريبي يوم 4 مايو المقبل وحتى العاشر من الشهر ذاته، وعليه تم وضع برنامج إعداد خاص لضمان الظهور بأفضل شكل خلال منافسات البطولة.

 

الهدف من بطولة باريس الدولية

ويهدف المعسكر إلى اكتساب لاعبات المنتخب الوطني لخبرات كروية جديدة من خلال الاحتكاك واكتساب خبرات دولية وخلق أجواء تنافسية قوية تثقل من مواهب الكرة النسائية.

يأتي ذلك في إطار قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بتطوير الكرة النسائية، وعقد بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحاد المصري والفرنسي لتبادل الخبرات وتنمية مهارات اللاعبات بمختلف أعمارهم.

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