رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، تلك الأرض الغالية التي سطّر فيها أبطال القوات المسلحة المصرية ملحمة وطنية من أعظم ما شهدته الشعوب في تاريخها الحديث.

إرادة المصريين وعزيمة قواتنا المسلحة الباسلة

وجاء في نص البرقية: "يشرفني أن أبعث إلى فخامتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أرقّ التهاني، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الغالية، التي استعاد فيها المصريون، بدماء أبنائهم الأبطال من رجال القوات المسلحة، كرامة الوطن وسيادته، ورسّخوا قيم التضحية والانتماء.

إن هذه الذكرى تظل شاهدًا خالدًا على صلابة إرادة المصريين، وعزيمة قواتنا المسلحة الباسلة، من أجل أن تبقى مصر عظيمة، مرفوعة الراية، عصيّة على الكسر.

برقية تهنئة لوزير الدفاع

كما بعث الدكتور القس أندريه زكي برقية مماثلة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، معربًا فيها عن بالغ تقديره واعتزازه بما يقدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات جليلة في سبيل أمن الوطن واستقراره ورفعته.