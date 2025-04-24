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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الحزن يضرب مركز إطسا بالفيوم بعد مصرع 7 من أبنائه في حادث.. صور

المتوفيين
المتوفيين
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خيم الحزن على بعض قرى مركز إطسا، بمحافظة الفيوم، بعد مصرع 7 من أبنائها، في حادث انقلاب سيارة بطريق اجدابيا طبرق الصحراوي بدولة ليبيا.

السفر إلى ليبيا 

يقول أحمد أحد شباب مركز إطسا لـ "البوابة نيوز": إن الشباب السبعة، من خيرة الشباب، مشيرًا إلى أن لقمة العيش جمعتهم، موضحًا أنهم سافروا إلى ليبيا، بحثًا عن رزقهم، وجمعتهم الصدفة كأبناء مركز واحدة، ليقيموا في شقة سكنية واحدة، ويتقاسموا إيجارها، لتخفيف أعباء الحياة على بعضهم.

أهالي مركز إطسا

وأشار «أحمد» إلى أن أهالي مركز إطسا كله توافدوا على منازل أسر المتوفين، فور علمهم بنبأ الحادث، لتقديم واجب العزاء ومؤازرتهم، لافتاً إلى أن المتوفين كانوا يتصفون بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

حادث تصادم بدولة ليبيا 

وفي السياق نفسه، تحول موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى دفتر عزاء، حيث تداول الأهالي خبر وفاة 7 من أبناء مركز إطسا في حادث تصادم بدولة ليبيا على نطاق واسع، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة ولأهلهم بالصبر والسلوان.

واختتم أحمد حديثها قائلاً: اللهم ارحمهم واغفر لهم وأنزل عليهم السكينة وتغمّدهم بواسع رحمتك وأسكنهم فسيح جنات.

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