أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 24 أبريل 2025

سجلت أسعار الفراخ البيضاء استقرارًا اليوم الخميس 24 أبريل 2025، بالأسواق المحلية، حسب الأسعار المعلنة عبر بورصة الدواجن، ليسجل سعر الفراخ البيضاء بين 70 و73 جنيهًا للكيلو في المزارع، وتختلف أسعار البيع للمستهلك في المحلات والأسواق ما بين 80 و83 جنيهًا للكيلو على حسب كل منطقة.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر الكيلو من الفراخ البيضاء 73:70 جنيهًا، لتباع في الأسواق بـ 80 و83 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الفراخ الحمراء الساسو بين 70و71 جنيها للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 80 و81 جنيها للكيلو.

بلغ سعر الكيلو من الفراخ البلدي 90: 100 جنيهات لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ 110:100 جنيهات.

وبلغ سعر الكيلو من البانيه ما بين 180 و190 جنيها.

سعر كرتونة البيض

كما استقرت أسعار البيض في الأسواق عند 105 جنيها، وكرتونة البيض البلدي تسجل 92 جنيها

وفى ذات السياق أشار الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه ستظل حالة من الركود مع تأرجح طفيف بأسعار الدواجن والبيض بقرب حلول عيد الأضحى، والذي سيدفع المواطنين الى شراء اللحوم.

ونوه رئيس شعبة الدواجن بأن أقل سعر من الممكن أن تصل له الدواجن سيكون ما بين 70 إلى 75 جنيها للكيلو معللا ذلك بارتفاع تكاليف العمالة وتكلفة النقل والأعلاف.