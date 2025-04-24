الفيدرالي الروسي: إحباط مخطط للمخابرات الأوكرانية للهجوم على مصنع للبتروكيماويات

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباط هجوم إرهابي على مصنع للبتروكيماويات في مقاطعة نيجني نوفحجورود خطط له اثنان من آسيا الوسطى بناء على تعليمات كييف.

وأوضح الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم تحييد العميلين لاستخبارات كييف اللذين خططا للهجوم الإرهابي في مقاطعة نيجني نوفجورود باستخدام مسيرات مزودة بمتفجرات، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022 والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، وفي هذا السياق، أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 87 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد وشبه جزيرة القرم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 87 مسيرة 8 في مقاطعة فورونيج، و10 في مقاطعة كورسك و10 في مقاطعة بيلغورود و45 في القرم و4 في مقاطعة ليبيتسك و2 في مقاطعة موسكو، و4 في مقاطعة بريانسك، و4 في مقاطعة ليبيتسك".