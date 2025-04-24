الأحد.. "البحث العلمي في خدمة الصحة" المؤتمر الثاني للبحوث الطلابية بعلاج طبيعي قناة السويس

تنظم كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس مؤتمرها الثاني للبحوث الطلابية تحت عنوان: "العلاج الطبيعي والبحث العلمي: شراكة دائمة من أجل صحة أفضل"، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الكلية.

يأتي تنظيم المؤتمر برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي من الدكتور محمد علي سرحان، عميد كلية العلاج الطبيعي ورئيس المؤتمر، والدكتور تامر شوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر.

تعزيز دور البحث العلمي

ويعكس هذا الحدث العلمي التزام الكلية بتعزيز دور البحث العلمي في مجال الرعاية الصحية، وتفعيل مشاركة الطلاب في مسيرة التطوير الأكاديمي والمهني.

يتولى الدكتور عماد مكرم، المدير التنفيذي لوحدة الدعم الأكاديمي، مهام مقرر المؤتمر، فيما تقوم الدكتورة ندى حلمي، رئيس لجنة المؤتمرات بالكلية، بدور منسق المؤتمر.

ويشارك في تنظيم الفعاليات أعضاء وحدة الدعم الأكاديمي واتحاد طلاب الكلية، بما يعكس روح التعاون والعمل الجماعي في دعم الأنشطة الطلابية العلمية.

منصة علمية رائدة

يُمثل المؤتمر منصة علمية رائدة لعرض نتاج الأبحاث الطلابية، ويؤكد أهمية التكامل بين التعليم الأكاديمي والبحث التطبيقي في مجال العلاج الطبيعي، بما يسهم في إعداد جيل من الباحثين المؤهلين لخدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.