منتخب الصالات النسائي في مواجهة مشتعلة أمام أنجولا بكأس أمم إفريقيا

يواجه اليوم الخميس الموافق 24 أبريل، المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية، نظيره منتخب أنجولا، وذلك في مباراته الافتتاحية ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا المقام في دولة المغرب.

حيث يسعى المنتخب الوطني بقيادة نادر رشاد المدير الفني للمنتخب الوطني، بالفوز على منافسه خلال المباراة وخلق مباراة جيدة، بهدف الوصول لنصف نهائيات البطولة.

ويلتقي المنتخبان على صالة مولاي عبد الله ببطولة كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 9 منتخبات، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا

تضم البطولة 9 منتخبات، وهي: مصر، المغرب، أنجولا، الكاميرون، غينيا، مدغشقر، ناميبيا، السنغال، وتنزانيا.

وعمل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الكابتن نادر رشاد، على تجهيز اللاعبات بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة، قبل مواجهة أنجولا.

قائمة منتخب الكرة النسائية للصالات

وتضم قائمة الكرة النسائية للصالات 14 لاعبة هن: يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - شروق إبراهيم جمعة- ملك عمرو محمد - ندي مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - أسماء علي محمد - ميرنا محسن عبدالغني - ندى إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - سهيلة حسين- أمينة وليد- فاطمة مصطفي حسن - فرح سمير علي.