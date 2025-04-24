تقدم لكم «البوابة نيوز» الدليل الكامل لأهم مباريات اليوم الخميس 24 أبريل 2025، التي تقام على مختلف الملاعب العالمية والعربية، سواء في البطولات الأوروبية الكبرى أو البطولات المحلية.

وتشهد أجندة اليوم مواجهات مثيرة في كأس عاصمة مصر، الدوري الإسباني، الدوري السعودي، ومباريات كأس إيطاليا.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-4-2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت- السابعة مساءً بتوقيت القاهرة- أون تايم سبورت.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا ضد إشبيلية- السابعة مساءً بتوقيت القاهرة- بي إن سبورت 1.

ديبورتيفو ليجانيس ضد جيرونا- السابعة مساءً بتوقيت القاهرة- بي إن سبورت 3.

ريال بيتيس ضد بلد الوليد - التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة - بي إن سبورت 3.

أتلتيكو مدريد ضد رايو فاييكانو- التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة-بي إن سبورت 1.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

بولونيا ضد إمبولي- التاسعة مساءً بتوقيت القاهر عبر StarZ play.

مواعيد الدوري السعودي

العروبة ضد الفيحاء- السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة عبر SSC sport.

التعاون ضد الرائد- الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة عبر SSC sport.