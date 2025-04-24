27 أبريل و11 مايو.. تسليم دفعتين جديدتين بـ"سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية) بالمشروع بمدينة القاهرة الجديدة، اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 27/4/2025، كما سيتم تسليم دفعة وحدات أخرى بالمنطقة الأولى للمشروع بالمدينة، يوم الأحد الموافق 11/5/2025، ويستمر التسليم حتى 25/5/2025 في أيام محددة طبقاً للمعلن من جهاز المدينة.

تسليم دفعتين جديدتين بـ"سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم التسليم بالمنطقة الثانية بالمشروع بمسلسل رقم (6&7) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 3 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وحدات العمارة 36، يوم الأحد 27/4/2025، ووحدات العمارة 37، يوم الإثنين 28/4/2025، ووحدات العمارة 38، يوم الثلاثاء 29/4/2025، ووحدات العمارة 42، يوم الأربعاء 30/4/2025، ووحدات العمارة 33 ، يوم الأحد 4/5/2025، ووحدات العمارة 34، يوم الإثنين 5/5/2025، ووحدات العمارة 35، يوم الثلاثاء 6/5/2025، ووحدات العمارة 99، يوم الأربعاء 7/5/2025، ووحدات العمارة 100، يوم الخميس 8/5/2025، ووحدات العمارة 76، يوم الأحد 11/5/2025، ووحدات العمارة 64، يوم الإثنين 12/5/2025، ووحدات العمارة 77، يوم الثلاثاء 13/5/2025.

وقال المهندس عبد الرؤوف الغيطي، سيتم التسليم بالمنطقة الأولى، بمسلسل أرقام (3 - 4 - 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وحدات العمارة 166، يوم الأحد 11/5/2025، ووحدات العمارة 167، يوم الإثنين 12/5/2025، ووحدات العمارة 168، يوم الثلاثاء 13/5/2025، ووحدات العمارة 68، يوم الأربعاء 14/5/2025، ووحدات العمارة 69، يوم الخميس 15/5/2025، ووحدات العمارة 71، يوم الأحد 18/5/2025، ووحدات العمارة 72، يوم الإثنين 19/5/2025، ووحدات العمارة 73، يوم الثلاثاء 20/5/2025، ووحدات العمارة 4، يوم الأربعاء 21/5/2025، ووحدات العمارة 5، يوم الخميس 22/5/2025، ووحدات العمارة 17، يوم الأحد 25/5/2025.

إجراءات التعاقد

وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها.

وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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