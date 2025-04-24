الرئيس الأوكراني يبدأ زيارة رسمية لجنوب إفريقيا

بدأ الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى جنوب إفريقيا، لإجراء محادثات مع نظيره الجنوب إفريقى سيريل رامافوزا، بشأن التعاون ‏الثنائى بين البلدين وجهود إنهاء الحرب الروسية فى أوكرانيا‏.

وكتب زيلينسكي - في منشور له على منصة (تليجرام) وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس - "نستعد لاجتماعات مهمة في جنوب إفريقيا مع الرئيس رامافوزا وممثلي الأوساط السياسية والمدنية والطلابية في إفريقيا".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "من المهم تحقيق سلام حقيقي، ونعمل على ضمان مشاركة دول مجموعة العشرين في الجهود الدبلوماسية، ونتطلع إلى مشاركة جنوب إفريقيا الفعالة في التحالف الدولي لإعادة آلاف الأطفال الأوكرانيين المختطفين في روسيا، وسنعزز بالتأكيد علاقاتنا الثقافية والتعليمية".