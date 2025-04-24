استشهاد عائلة كاملة خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 13 مواطنا فلسطينيا وإصابة آخرون بجروح، في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الخميس.

استشهاد عائلة كاملة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن القصف الإسرائيلي حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة تتألف من الأب والأم وأطفالهما الأربعة، إثر قصف الاحتلال منزلهم.

وأشارت وفا، إلى أن 3 فلسطينيين استشهدوا في وسط قطاع غزة، وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين لعائلة فرج الله بمنطقة السوارحة غرب النصيرات.

قصف خان يونس

وفي مدينة خان يونس، استُشهد فلسطيني وزوجته جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب المدينة، كما استُشهد طفلان شقيقان وأصيب آخرون جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمواصي خان يونس.

وحسب مصادر طبية، فإن أكثر من 17 ألف طفل استُشهدوا منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 51،305، والإصابات إلى 117،096 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.