نلبس صيفي ولا شتوي؟ الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الخميس، انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، وذلك بعد موجة شديدة الحرارة سجلت خلالها القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد نشهد اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة يتراوح بين 10 إلى 12 درجة مئوية عن ذروة الارتفاع يوم الثلاثاء، لتسجل العظمى على القاهرة ما بين 27 إلى 29 درجة مئوية؛ بسبب تغير الكتل الهوائية التي أثرت على البلاد خلال الأيام الماضية.

أجواء معتدلة

وأوضحت غانم أن الأجواء في معظم المحافظات الشمالية ستكون معتدلة، ولا توجد مؤشرات تؤثر سلبًا على حركة السفر أو الطيران، مشيرة إلى أن البحرين الأحمر والمتوسط حالتهما معتدلة ومهيئة لأعمال الصيد والملاحة، فيما قد تشهد منطقة مجرى النيل في أسوان وخليج السويس اضطرابات بسيطة لا تسمح بالتنزه البحري اليوم.

وحول التغيرات المتوقعة في الفترة المقبلة، أضافت غانم: بداية فصل الصيف رسميًا ستكون في 21 يونيو، لكن مع دخولنا في النصف الثاني من فصل الربيع، من الطبيعي أن نشهد ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة، قد تتجاوز 40 درجة مئوية، وهو أمر معتاد في هذا الوقت من العام.

هل تشهد مصر صيف شديد السخونة؟

ونفت غانم ما يتم تداوله حول أن مصر مقبلة على صيف شديد السخونة، قائلة: لا يمكن الربط بين ارتفاع درجات الحرارة في بعض أيام الربيع والتنبؤ بصيف أكثر حرارة، لأن هذه الارتفاعات مؤقتة وطبيعية خلال فصل الربيع، وسرعان ما تعود الحرارة إلى معدلاتها المعتادة.