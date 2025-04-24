رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي والشعب المصري بعيد تحرير سيناء

قدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الـ٤٣، داعيا الله أن يعيد هذه الذكرى أعواماً عديدة، ومصرنا الغالية في عزةٍ ورخاء، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان، مؤكدا أن أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل قدموا أروع الأمثلة في التضحية والفداء في الدفاع عن الوطن والحفاظ على ممتلكاته ومقدراته وسطروا ملحمة وطنية في سجل الانتصارات العسكرية للأمة المصرية.

تهنئة لرجال القوات المسلحة

كما قدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة لرجال القوات المسلحة والشعب المصري بهذه الذكرى الخالدة، مشيرا إلى أن ذكرى تحرير سيناء عيدًا لكل المصريين، وشاهدًا على بسالة وقوة الجيش المصري وبراعة المفاوض المصري في الحفاظ على كرامة الوطن وسلامة أراضيه.

كما وجه رئيس الجامعة التحية والتقدير لشهدائنا الأبرار الذين افتدوا تراب الوطن بأرواحهم الطاهرة لينعم الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان.

وثمن القاصد دور القوات المسلحة في تحرير أرض سيناء من الإرهاب، مشيدًا بالجهود الكبيرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة بها، وما يشهده الوطن من إنجازات عديدة في كل المجالات.