الفاتيكان يعلن جدول قداديس البابا فرنسيس علي مدار تسعة أيام

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية عن تسعة أيام متتالية من الحداد، تُقام فيها قداديس اقتراع على روح البابا الراحل فرنسيس، في حين أن هذه الاحتفالات الإفخارستية مفتوحة للجميع، يُحدد لكل مجموعة مشاركة يومية - بناءً على صلتها بالراحل، و يعكس هذا التنوع في المجموعات "نطاق خدمة الراعي الأعلى وشمولية كنيسة روما"

مواعيد قداديس التي ستقام بساحة القديس بطرس

حدد الكرادلة الحاضرون في روما جدول كل قداس خلال اجتماعهم العام الثاني، الذي بدأ مساء الأربعاء، وسيُقام قداس جنازة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس وسيكون المحتفلون بقداديس على النحو التالي "جميع الأوقات بالتوقيت المحلي لمدينة روما ":

الأحد 27 أبريل، الساعة 10:30 صباحًا في ساحة القديس بطرس، سيرأس القداس الكاردينال بييترو بارولين، وستكون المجموعة من موظفي ومؤمني دولة الفاتيكان.

الاثنين 28 أبريل، الساعة 5:00 مساءً في كاتدرائية القديس بطرس، سيرأس القداس الكاردينال بالداسار رينا، النائب العام لقداسة البابا على أبرشية روما، وستكون المجموعة من كنيسة روما.

الثلاثاء 29 أبريل، الساعة 5:00 مساءً في كاتدرائية القديس بطرس، ستكون مجموعات الكنائس البابوية هي المجموعة في القداس الذي سيرأسه الكاردينال ماورو غامبيتي، رئيس كهنة كاتدرائية القديس بطرس البابوية في الفاتيكان.

الأربعاء 30 أبريل، الساعة الخامسة مساءً في كاتدرائية القديس بطرس، سيترأس القداس الكاردينال ليوناردو ساندري، نائب عميد مجمع الكرادلة، بمشاركة الكنيسة البابوية.

الخميس 1 مايو، الساعة الخامسة مساءً في كاتدرائية القديس بطرس.

سيترأس القداس الكاردينال كيفن جوزيف فاريل، رئيس كاميرلينغو الكنيسة الرومانية المقدسة، بمشاركة الكوريا الرومانية.

الجمعة 2 مايو، الساعة الخامسة مساءً في كاتدرائية القديس بطرس، سيترأس القداس الكاردينال كلاوديو غوجيروتي، الرئيس الفخري لمجمع الكنائس الشرقية، بمشاركة الكنائس الشرقية.

السبت 3 مايو، الساعة الخامسة مساءً في كاتدرائية القديس بطرس.

سيرأس الكاردينال أنخيل فرنانديز أرتيم، نائب رئيس فخري لمجمع معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية، القداس، بمشاركة أعضاء من معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية.

الأحد 4 مايو، الساعة 5:00 مساءً في كاتدرائية القديس بطرس، سيرأس الكاردينال دومينيك مامبرتي، رئيس شمامسة مجمع الكرادلة، القداس مع جماعة الكنيسة البابوية.

سيُسمح فقط للكرادلة بالمشاركة في الاحتفال بالقداسات المخصصة للكنيسة البابوية يومي 30 أبريل و4 مايو.