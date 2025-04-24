وزيرة التنمية تعتمد حركة محلية محدودة لعدد من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين في 5 محافظات

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية حركة محلية لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين فى عدد من المحافظات تضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 10 قيادات محلية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحركة تضمنت تعيين كلا من:

* عبدالله الديب سكرتير عام لمحافظة المنوفية

* ⁠خالد النمر سكرتير عام مساعد للمنوفية

* ⁠عماد الدين عبدالله أحمد سكرتير عام محافظة الدقهلية

* ⁠ عماد عبدالمقصود الدكروي سكرتير عام مساعد الدقهلية

* ⁠أحمد مصطفى السايس سكرتير عام لمحافظة سوهاج

* ⁠ د.محمد حلمى سكرتير عام مساعد سوهاج

* ⁠ عمرو محمد فكرى سكرتير عام بورسعيد

* ⁠عمر الأكرت سكرتير عام مساعد بورسعيد

* ⁠ضياء قطب سكرتير عام جنوب سيناء

* ⁠خيري حسن سكرتير عام مساعد جنوب سيناء .

استمرار تقييم الأداء

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة فى تقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحليات فى جميع الدرجات الوظيفية بالتنسيق مع السادة المحافظين وجميع الأجهزة المعنية واستبعاد المقصرين منهم وتصعيد القيادات المتميزة للمناصب القيادية، مشيرة إلى أن الوزارة تضع معيار أساسى فى تقييم القيادات التنفيذية بالمحليات وهو خدمة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ووضع حلول لها بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وفى السياق ذاته وجهت وزيرة التنمية المحلية ، الأمانة الفنية للجنة العليا للقيادات بالوزارة بسرعة الانتهاء من تجميع التقييمات الخاصة بأعضاء اللجنة العليا للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم 2 لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية ( سكرتير عام – سكرتير عام مساعد – رئيس مركز ومدينة وحي ) والتى حصل عليها المتقدمين خلال المقابلات الشخصية التى أجرتها الوزارة وكذا نتيجة الاختبارات التي أجرتها الأكاديمية الوطنية للتدريب لجميع المتقدمين .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه من المتوقع الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالإعلان رقم (٢) لسنة 2024 خلال شهر مايو القادم تمهيداً للمراجعات النهائية للقيادات التى سيتم اختيارها بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال باقى الإجراءات القانونية الخاصة بالإعلان ومن المتوقع إصدار نتيجة المسابقة رسمياً خلال شهر يونيو القادم .



مسابقة جديدة لقيادات الإدارة المحلية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعكف حالياً بالتنسيق مع المحافظين للإعداد لمسابقة جديدة لقيادات الإدارة المحلية والإعلان عنها خلال شهر يوليو 2025 .

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة حريصة خلال المسابقات التى تعلن عنها على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من الكوادر المتقدمة للمسابقة والقادرة على العمل والعطاء وتطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في الاختيارات.