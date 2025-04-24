بالفيديو.. تفاصيل وقف قيد الزمالك بسبب قضية خالد بو طيب

أكد الكاتب الرياضي إسلام فؤاد، أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بوقف قيد اللاعبين لنادي الزمالك جاء بسبب قضية اللاعب المغربي خالد بوطيب، مشددًا على أن هذه هي القضية الأساسية، وليست قضية المدرب جايمي باتشيكو كما يُشاع في بعض الأوساط.

السبب الرئيسي

وقال إسلام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد: قضية خالد بوطيب هي السبب الرئيسي وراء قرار فيفا بوقف القيد، اللاعب لا يزال له مستحقات متبقية لدى النادي تصل إلى 983 ألف يورو، من إجمالي تعاقد اقترب من 2 مليون و400 ألف يورو، والزمالك دفع جزءًا كبيرًا بالفعل، لكن ما زال عليه مبلغ يجب سداده.

موجة جديدة من الأزمات المالية

وأضاف فؤاد أن القضية لم تنتهِ بعد، بل هي بداية لموجة جديدة من الأزمات المالية: بعد حل أزمة بوطيب، هناك قضية أخرى تنتظر نادي الزمالك وهي قضية باتشيكو، والتي ستكلف النادي نحو 107 ملايين و575 ألف جنيه مصري، الأمر أكبر من مجرد أزمة قيد، ده نزيف مالي حقيقي في وقت صعب جدًا للنادي.

وتابع إسلام فؤاد قائلًا: الزمالك محتاج لتكاتف كبير من مجلس الإدارة ومحبي النادي، ولازم نشوف تدخل مباشر من رجال الأعمال لإنقاذ الموقف، خاصة أن الفريق حالياً يعاني من نقص كبير في العناصر بعد رحيل لاعبين مهمين، ومحتاج تدعيمات قوية قبل بداية الموسم الجديد.