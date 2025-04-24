دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الإياب ضد صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للتتويج باللقب الثالث على التوالي بعدما حقق لقب الأميرة الإفريقية في آخر نسختين 2022-23 و2023-24.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – عمر كمال - مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – عمرو السولية – أحمد رضا – محمد مجدي "أفشة" – كريم نيدفيد – أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي – جراديشار

تدريبات الأهلي

يختتم فريق الأهلي التدريبات اليوم الخميس استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي غدا الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما دخل الفريق معسكرا مغلقا أمس الأربعاء وسط حالة من التركيز على جميع اللاعبين والجهاز الفني من أجل الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى النهائي الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز

تنطلق مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب إفريقي في السابعة مساء غد الجمعة 25 أبريل على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز غدا الجمعة، على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الفريقين، مساء السبت الماضي، في الذهاب بجنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

طاقم حكام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).