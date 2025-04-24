انطلاق موسم حصاد القمح بمحافظة الدقهلية

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فعالية حصاد القمح بالمحافظة لموسم 2025 من أحد الحقول بقرية كفر بدوي بالسنبلاوين.

وقام الدكتور صبحى عبد الدايم رئيس قسم بحوث القمح ورئيس الحملة القومية للقمح وأعضاء مجلس قسم بحوث القمح والفريق الإرشادى بمحافظة الدقهلية وعدد من المزارعين، بحضور افتتاح محافظ الدقهلية لموسم حصاد القمح بالمحافظة ومشاهدة السلالات المختلفة خلال عملية الحصاد والتي تتميز بأنها عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض.

وأشاد الحضور بموسم الحصاد والأصناف المصرية الجديدة ونجاح مركز البحوث الزراعية فى استنباط سلسة من أصناف القمح تفوق بعضها البعض وتضاهى أفضل الأصناف العالمية، وكذلك المجهود المبذول للنهوض بمحصول القمح.

3.3 مليون فدان مزروعة بالقمح

وقال عبد الدايم إن المساحة المنزرعة للموسم الحالي هذا العام بلغت 3.3 مليون فدان على مستوى جمهورية مصر العربية وتعطي إنتاجية قدرها 10 ملايين طن.

وأكد، أن الدولة لم تدخر جهدا في دعم المزارعين عن طريق الأسمدة والتقاوي وطرق الزراعة الحديثة بالإضافة إلى السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الزراعية المستدامة من خلال تحسين آليات الزراعة وأن الدولة تسعى جاهدة للعمل على زيادة دخل المزارعين ودعم المزارعين بتقاوي أصناف القمح الجديدة عالية المحصول والمقاومة للأمراض بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كمحصول آمن غذائي استراتيجي في المقام الأول.