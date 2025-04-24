أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الخميس 24 أبريل 2025

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية اليوم الخميس 24 أبريل 2025، تزامنا مع إجازة عيد تحرير سيناء، وجاء ذلك الاستقرار بسبب تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إقالة رئيس مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي، جيروم باول، وأبدى تفاؤله حيال التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مما أثر سلبًا على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.



أسعار الذهب اليوم في مصر



وفيما يلي، نرصد تفاصيل أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بمختلف الأعيرة، وفقًا لمنصة جولد إير لنشر أسعار الذهب عبر الإنترنت، والتي جاءت كالتالي:-

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5.514 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4.825 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4.136 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 33.032 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 3334 دولارًا.

وفي ذات السياق تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع حاد للأوقية بالبورصة العالمية، بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها، متأثرة بتصحيح الأسعار وعمليات جني الأرباح، عقب تغير الرئيس الأمريكي موقفه تجاه الصين ومجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل جذري، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق تراجعت بقيمة 70 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4920 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 46 دولارًا لتسجل مستوى 3335 دولارًا.