أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. تباين في الأداء وسط تحركات قوية لبعض الأصول

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الخميس 24 أبريل 2025 تباينًا ملحوظًا في أداء أبرز العملات، حيث سجّلت بعض الأصول مكاسب قوية فيما تراجعت أخرى تحت ضغط عمليات التصحيح وجني الأرباح.

بيتكوين تتراجع رغم سيطرتها على السوق

تراجعت عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.73% لتُسجّل سعر 92,524.5 دولار، رغم بلوغ قيمتها السوقية نحو 1.84 تريليون دولار، مستحوذة بذلك على أكثر من 35% من هيمنة السوق، بحجم تداول بلغ 38.39 مليار دولار. وعلى أساس أسبوعي، لا تزال تحتفظ بمكاسب بنسبة +9.22%.

إيثريوم على خطى بيتكوين

اتبعت إيثريوم (ETH) الاتجاه الهبوطي أيضًا، متراجعة بنسبة 1.25% إلى مستوى 1,769.77 دولار. ورغم ذلك، لا تزال تحافظ على نمو أسبوعي إيجابي نسبته +10.42%، وقيمة سوقية بلغت 214.06 مليار دولار.

تيثر ويو إس دي كوين تواصلان الاستقرار

واصلت العملات المستقرة أداءها المعتاد، إذ استقر تيثر (USDT) عند 1.0002 دولار مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.01%، في حين سجّل يو إس دي كوين (USDC) 0.9999 دولار بزيادة هامشية قدرها 0.02%.

صعود لافت لـSUI وTRUMP بينما يتراجع DOGE وXRP

سجّلت عملة SUI ارتفاعًا قويًا بلغ +3.82% خلال اليوم، وحقق نموًا أسبوعيًا مذهلًا بنسبة +43.95%. أما عملة TRUMPo فقد ارتفعت بنسبة +32.58%، في واحدة من أبرز تحركات اليوم.

في المقابل، تراجعت دوج كوين (DOGE) بنسبة -4.77%، وسجلت ريبل (XRP) تراجعًا نسبته -3.99%، رغم الأداء الإيجابي خلال الأسبوع.

أداء مختلط للعملات الكبرى

سولانا (SOL) انخفضت بنسبة 2.19% إلى 148.33 دولار، رغم مكاسب أسبوعية وصلت إلى +11%.

بينانس كوين (BNB) تراجعت بنسبة 1.91% إلى 605.90 دولار، بينما ارتفعت تشاين لينك (LINK) بنسبة 14.80% على مدى أسبوع رغم التراجع اليومي بنسبة -2.11%.

كاردانو (ADA) سجّلت تراجعًا بنسبة -2.20% إلى 0.6848 دولار، لكنها لا تزال تحقق نموًا أسبوعيًا بنسبة +10.57%.

أبرز العملات من حيث النشاط

ضمن قائمة العملات الأكثر نشاطًا اليوم، برزت بيتكوين، وإيثريوم/دولار، وOM/USD التي هبطت بنسبة -5.38%، بالإضافة إلى PEPE/USD التي فقدت -5.62% من قيمتها.

نظرة على التحركات الغريبة

بيتكوين جولد شهدت ارتفاعًا لافتًا بنسبة +29.57%.

عملة PRES/دولار ارتفعت بـ -1.66%، بينما PRES/بيتكوين تراجعت بـ -50%.

أداء السوق

يعكس أداء السوق اليوم مزيجًا من عمليات تصحيح الأسعار بعد المكاسب الأخيرة، مع بروز بعض العملات الصاعدة التي قد تستمر في جذب الانتباه خلال الأيام المقبلة. ويبقى العامل الحاسم في الأيام القادمة هو استقرار السوق العامة ومدى قدرة بيتكوين على الحفاظ على مستويات الدعم الحالية.