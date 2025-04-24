وزير العمل: 3 ملايين و96 ألف جنيه رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة خلال أبريل

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، اعتماد صرف رعاية صحية واجتماعية لدعم العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، خلال شهر أبريل 2025 الجاري، بإجمالي 3 ملايين و96 ألفا و 916 جنيهاً، وذلك من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة استفاد منها 1837 عاملاً .

مليونين و822 ألفاً و667 جنيهاً على الرعاية الاجتماعية

وأوضح أن هذا المبلغ عبارة عن مليونين و822 ألفاً و667 جنيهاً على الرعاية الاجتماعية، استفاد منها 916 عاملاً ،و273 ألفاً و249 جنيهاً ، على الرعاية الصحية استفاد منها 957 عاملاً.

حماية العمالة غير المنتظمة

وأكد الوزير جبران على أن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة مستمر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.