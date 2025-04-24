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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل: 3 ملايين و96 ألف جنيه رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة خلال أبريل

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، اعتماد صرف رعاية صحية واجتماعية لدعم العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، خلال شهر أبريل 2025 الجاري، بإجمالي 3 ملايين و96 ألفا و 916 جنيهاً، وذلك من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة استفاد منها 1837 عاملاً .

مليونين و822 ألفاً و667 جنيهاً على الرعاية الاجتماعية

وأوضح أن هذا المبلغ عبارة عن مليونين و822 ألفاً و667 جنيهاً على الرعاية الاجتماعية، استفاد منها 916 عاملاً ،و273 ألفاً و249 جنيهاً ، على الرعاية الصحية استفاد منها 957 عاملاً.

حماية العمالة غير المنتظمة

وأكد الوزير جبران على أن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة مستمر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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