مائل للحرارة إلى معتدل.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، إنه يسود اليوم الخميس، طقس حار والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "كونا" الكويتية.

وليلا، قالت الأرصاد إن الطقس مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة .

حالة البحر

وفيما يتعلق بحالة البحر في النهار، أوضحت أنها خفيفة إلى معتدلة الموج، ويبلغ ارتفاع الموج: 1 - 4 قدم.

وفي الليل، ذكرت أن حالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج، ويبلغ ارتفاع الموج: 1 - 4 قدم.