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الخميس 24 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مائل للحرارة إلى معتدل.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس
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ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، إنه يسود اليوم الخميس، طقس حار والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "كونا" الكويتية.

وليلا، قالت الأرصاد إن الطقس مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة .

حالة البحر 

وفيما يتعلق بحالة البحر في النهار، أوضحت أنها خفيفة إلى معتدلة الموج، ويبلغ ارتفاع الموج: 1 - 4 قدم.

وفي الليل، ذكرت أن حالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج، ويبلغ ارتفاع الموج: 1 - 4 قدم.

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